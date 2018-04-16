"Могу подтвердить, что открываем сегодня", - сказала BNS руководитель магазина Рита Шопландене.
Магазин площадью почти 30,8 тыс. кв. метров находятся рядом с рынком Гарюнай, с Южной и Западной вильнюсскими окружными дорогами, а также автострадой Вильнюс-Каунас.
В этом году сеть планирует открыть еще один магазин в Вильнюсе. Сейчас она уже владеет двумя магазинами в Клайпеде и Панявежисе, также строится новый магазин в Каунасе.
Depo DIY в Литве принадлежит предприятие Depo DIY LT, а в Латвии - 9 магазинов.
В Литве действуют три других крупных сети по торговле строительными и отделочными материалами - Senukai, Moki–vezi, Ermitazas.
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