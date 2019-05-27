Новый магазин будет отличаться от других светлым фасадом и архитектурой.

Аллея - не единственный вклад Lidl в городскую инфраструктуру. На ул. Жальгирё, Ринктинес и Тримиту будут обновлены пешеходные и велодорожки, будет приведен в порядок перекресток ул. Жальгирё, Ринктинес и Апкасу. В реконструкцию перекрестка Lidl Lietuva планирует инвестировать больше 700 000 евро.

В ходе реконструкции на перекрестке появится новый светофор, который позволит регулировать потоки транспорта в часы пик и в обычное время. Также на ул. Жальгирё около перекрестка с ул. Ринктинес и Апкасу планируют оборудовать 4 полосы, чтобы водители могли поворачивать налево из двух полос. Это снизит заторы в вечерние часы.

Перемены заметят и покупатели, которые будут приезжать в этот магазин из центра. На ул. Ринктинес появится дополнительная полоса для поворота налево.

В новом магазине у входа появится площадка с автоматом для приема тары, автоматической мойкой, емкостями для вторсырье - пластика, бумаги, стекла, батареек, лампочек и т.д. В этом магазина также при сдаче тары можно пожертвовать деньги на благотворительность - сеть удваивает сумму пожертвований.

В этом магазине, как и в других магазинах сети, оборудован автоматический наружный дефибриллятор - устройство, для применения которого не нужно специальных навыков. Он распознает основные нарушения сердечной деятельности и при необходимости генерирует электрический разряд для восстановления работы сердца.