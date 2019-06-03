3 июня в Вильнюсе по случаю 3-его дня рождения сети Lidl был открыт новый магазин (13-ый в столице Литвы и 44-ый в стране). Магазин находится на улице Ринктинес, 60. Рядом с магазином призы получат участники праздничной лотереи, объявленной сетью по случаю дня рождения. В числе призов - три новых автомобиля Škoda Octavia и 5 призов (1560 евро), которые дают возможность в течение всего года бесплатно делать покупки в магазинах Lidl на территории Литвы.
„Lidl“
© Organizatorių nuotr.

Новый магазин будет отличаться от других светлым фасадом и архитектурой. Аллея - не единственный вклад Lidl в городскую инфраструктуру.

На ул. Жальгирё, Ринктинес и Тримиту будут обновлены пешеходные и велодорожки, будет приведен в порядок перекресток ул. Жальгирё, Ринктинес и Апкасу. В реконструкцию перекрестка Lidl Lietuva планирует инвестировать больше 700 000 евро. В ходе реконструкции на перекрестке появится новый светофор, который позволит регулировать потоки транспорта в часы пик и в обычное время.

Также на ул. Жальгирё около перекрестка с ул. Ринктинес и Апкасу планируют оборудовать 4 полосы, чтобы водители могли поворачивать налево из двух полос. Это снизит заторы в вечерние часы. Перемены заметят и покупатели, которые будут приезжать в этот магазин из центра. На ул. Ринктинес появится дополнительная полоса для поворота налево. В новом магазине у входа появится площадка с автоматом для приема тары, автоматической мойкой, емкостями для вторсырье - пластика, бумаги, стекла, батареек, лампочек и т.д.

В этом магазине также при сдаче тары можно пожертвовать деньги на благотворительность - сеть удваивает сумму пожертвований. В этом магазине, как и в других магазинах сети, оборудован автоматический наружный дефибриллятор - устройство, для применения которого не нужно специальных навыков. Он распознает основные нарушения сердечной деятельности и при необходимости генерирует электрический разряд для восстановления работы сердца.

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