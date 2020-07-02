"Осмелюсь заявить, что аналога этому ресторану нет не только в Литве, но и во всей Европе. Сколько я путешествовал, интересовался, не нашел такого места, где можно попробовать блюда цыганской кухни. А наши блюда, поверьте мне, особенные.

Наш кочевой образ жизни – большое достоинство, переезжая с места на место, из одной страны в другую, мы могли научиться готовить самые вкусные блюда, ознакомиться с интересными способами приготовления блюд, узнать секреты самых интересных вариантов... А если прибавить цыганский вымысел, передаваемые из поколения в поколение секреты, а может и магию? (смеется.)

Поэтому с помощью шефа Руслана Болгова мы создали меню, в которое входит гуляш по-цыгански, цыганский пирог Savijako, суп Humer и другие традиционные блюда цыганской кухни, но предлагаем и блюда, заимствованные у других народов – пицца по-цыгански, бургер по-цыгански, для гурманов – блюда, украшенные золотом. Ведь мы - цыгане!" – сказал Иштван.

На открытие пришли Раиса Шаркене, Жильвинас и Ирена Старошайте, Арунас и Инга Валинскасы, Марюс и Рената Ямпольскасы, Эугениюс Скерстонас, Витянис Паулюкайтис и др.

"Открывая цыганский ресторан, мы не только хотели познакомить общество с нашей кухней, но и участвовать в решении социальных проблем – у нас работают только цыгане. Я хочу представить нашу молодежь – она способная, горит желанием работать, показать свой народ с хорошей стороны, своей честной и примерной работой разрушить устоявшиеся стереотипы. Они молоды, трудолюбивы, они гордятся своей национальностью", – сказал Иштван.

"Не многим известно, что у цыган - особенный джаз, кроме того, у нас есть много композиторов, которые пишут современную музыку, есть отличные музыканты и исполнители. Постараемся познакомить посетителей с разнообразной музыкой нашего народа, поэтому по четвергам будем проводить концерты", – интриговал автор идеи.