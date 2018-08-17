В пятницу в центре Вильнюса открылся отель всемирного оператора гостиниц Accorhotels - Ibis Vilnius Centre.
Vilniuje pastatytas „ibis“ viešbutis
© Bendrovės archyvas

Трехзвездочный отель на 164 номера построила за 8,5 млн евро (без НДС) строительная компания Merko statyba.

Владеющая лицензиями брендов сети Accor Hotels компания Orbis Hotel Group ранее сообщала, что инвестирует в проект 11 млн евро.

Ibis - один из брендов мировой группы гостиниц Accorhotels. Сейчас в 67 странах более 1,1 тыс. отелей Ibis.

Orbis Hotel Group также принадлежат отели брендов Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, Ibis, Ibis Styles и Ubis budget.

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