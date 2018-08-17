Трехзвездочный отель на 164 номера построила за 8,5 млн евро (без НДС) строительная компания Merko statyba.
Владеющая лицензиями брендов сети Accor Hotels компания Orbis Hotel Group ранее сообщала, что инвестирует в проект 11 млн евро.
Ibis - один из брендов мировой группы гостиниц Accorhotels. Сейчас в 67 странах более 1,1 тыс. отелей Ibis.
Orbis Hotel Group также принадлежат отели брендов Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, adagio, Ibis, Ibis Styles и Ubis budget.
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