Директор Benedikto turgus Йолита Крицке сказала, что этот рынок отличается от тех рынков, к которым привыкли жители Литвы. Его отличие – западная концепция, напоминающая рынки Италии, Испании и Франции.
По ее словам, в Литве для людей рынок - место, где можно купить товары подешевле, а в других странах рынки включают даже в список достопримечательностей как часть культурного наследия.
На новом рынке 60 торговых мест. Там будут продавать как литовскую, так и привозную продукцию. Под одной крышей будут продавать и мясные изделия, и овощи, и фрукты, молочные товары, рыбу и т.д.
Торговое пространство разделено на несколько зон, они отличаются своим цветом, например, рыбу продают в синей зоне, овощи в зеленой, а мясо - в красной.
Площадь нового рынка 1200 кв. м. Рядом стоянка на 100 автомобилей. Рынок будет работать каждый день с 9 до 21 ч.
В отдельной зоне, где днем будут располагаться торговцы на мобильных прилавках, вечером будут проводить различные мероприятия - концерты, дегустации, курсы и т.д.
DELFI напоминает, что в 2015 г. фермерский рынок на ул. Укмергес сгорел, сгорели магазин и находившаяся там церковь. Причину пожара до сих пор не выяснили. Не исключен и поджог.
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