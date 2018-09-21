В ресторане всего 27 мест и открыт он будет только во время дегустационных ужинов.

Особое внимание ресторан будет уделять кулинарному наследию Вильнюсского региона. Большую часть ингредиентов будут привозить из мест, находящихся не дальше 100 км от ресторана. Несмотря на интерес к наследию, Паулинас и его команда создают блюда, связанные с кулинарной культурой современности – они создают современную кухню.

"Мы сами разработали эти идейные ограничения, поэтому местные вкусы мы исследуем достаточно глубоко. Мы находим необычный способ подачи традиционных продуктов и предлагаем это нашим гостям. Мы хотим уделить внимание тем растениям, которые когда-то были повседневными в жизни наших пращуров. Это продукты, растущие рядом с нами, которые были незаслуженно забыты", – рассказал Паулинас.

Ресторан открылся в среду и пригласил гостей на ужин из 13 блюд. Стоимость такого ужина 100 евро на человека. "Они ели обычный черный хлеб, который является неотъемлемой частью нашего рациона. Он простой и очень вкусный. Просто хлеб с маслом. Кроме того, были овощи и ягнятина в виде разной текстуры и формата.

Для исследуемого нами в данный момент Вильнюсского региона характерна ягнятина. В такое время года, до заморозков, когда скот закрывали в хлев. А в Дзукии – грибы в разном виде.

Были три десерта, один из них особенный – из елового луба и дубовых листьев. Это третий очень тонкий слой, проводящая ткань, по которой транспортируются органические вещества. Очень ароматный слой. Мы берем его у уже мертвых деревьев. Если взять этот слой у живого дерева – оно гибнет, поэтому мы и ищем мертвые деревья", – рассказал шеф-повар.

На вопрос, не слишком ли дорого стоит такой ужин, он ответил: "Реальность такова, скажу правду, не буду скрывать очевидное для многих - большая часть ресторанов функционирует по принципу "конвертов" и "черных" денег. У нас этого нет. И если хочешь иметь хороший ресторан с обслуживанием высокого уровня, блюдами – это потребует немало ресурсов. Это и отражается в цене. Такова реальность. У тебя не может быть лучших поваров, лучших продуктов, лучших официантов, если цены низкие. А за границей такие ужины стоят в 2-3 раза больше".

В меню ресторана есть и шампанское за 1490 евро.

"Такова его стоимость на рынке. Мы очень гордимся этими напитками", – сказал администратор Симонас Лаукайтис.

"Мы знаем, что все меньше людей употребляет алкоголь, поэтому подстраиваемся и производим свои безалкогольные напитки. Мы делаем квас, у нас есть комбуча. Из Дании мы привезли газированный чай, произведенный на основе чая дарджилинг, белого и жасминового чая. Это очень популярный напиток, особенно в Дании, где его подают в лучших ресторанах.

У нас ассортимент не обязательно дорогой, но он очень разнообразный. Если человек хочет чего-то попроще, мы ему можем это предложить", – сказал Лаукайтис.