В Вильнюсе двери открылся еще один латвийский магазин строительных и бытовых товаров сети Depo.
„Depo“ parduotuvės Vilniuje atidarymas
© DELFI

И снова без предварительного предупреждения на ул. Укмергес открылся новый магазин Depo. У входа вывесили знак, сообщающий об открытии магазина.

В пятницу вечером почти половина мест на стоянки у магазина была занята. В магазине были люди.

Еще в апреле в Вильнюсе открылся первый магазин этой сети, об открытии которого также не сообщалось.

В этом магазине можно купить не только бытовые товары, но и товары для сада и огорода, строительные товары, для домашних животных.

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