И снова без предварительного предупреждения на ул. Укмергес открылся новый магазин Depo. У входа вывесили знак, сообщающий об открытии магазина.
В пятницу вечером почти половина мест на стоянки у магазина была занята. В магазине были люди.
Еще в апреле в Вильнюсе открылся первый магазин этой сети, об открытии которого также не сообщалось.
В этом магазине можно купить не только бытовые товары, но и товары для сада и огорода, строительные товары, для домашних животных.
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