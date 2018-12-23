И снова без предварительного предупреждения на ул. Укмергес открылся новый магазин Depo. У входа вывесили знак, сообщающий об открытии магазина.

В пятницу вечером почти половина мест на стоянки у магазина была занята. В магазине были люди.

Еще в апреле в Вильнюсе открылся первый магазин этой сети, об открытии которого также не сообщалось.

В этом магазине можно купить не только бытовые товары, но и товары для сада и огорода, строительные товары, для домашних животных.