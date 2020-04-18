В Вильнюсе открылся магазин Ikea: сразу же появилась очередь

Рядом с магазином Ikea, работает и магазин Senukаi. Торговцы предупреждали, что будут впускать только покупателей в масках и будут регулировать количество покупателей. Кроме того, в магазинах будут дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.
Фотограф Delfi 18 апреля зафиксировал большую очередь у магазина Ikea. Покупатели стоят на расстоянии 2 м друг от друга.
Если в четверг на проспекте Гедиминаса в столице было тихо и безлюдно, и работал только магазин Danija, в котором ходили только продавцы, то в субботу открылись магазины одежды Aprangos grupė, в них уже есть покупатели.
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