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С 16 апреля в Литве могут работать магазины, вход в которые расположен с улице, а не через торговые центры. 18 апреля в Вильнюсе открылся шведский магазин Ikea, а также обувные магазины и магазины, торгующие одеждой, на проспекте Гедиминаса. Около Ikea портал Delfi зафиксировал большие очереди.
В Вильнюсе открылся магазин Ikea: сразу же появилась очередь
© DELFI / Kiril Čachovskij

Рядом с магазином Ikea, работает и магазин Senukаi. Торговцы предупреждали, что будут впускать только покупателей в масках и будут регулировать количество покупателей. Кроме того, в магазинах будут дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.

Фотограф Delfi 18 апреля зафиксировал большую очередь у магазина Ikea. Покупатели стоят на расстоянии 2 м друг от друга.

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Если в четверг на проспекте Гедиминаса в столице было тихо и безлюдно, и работал только магазин Danija, в котором ходили только продавцы, то в субботу открылись магазины одежды Aprangos grupė, в них уже есть покупатели.

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