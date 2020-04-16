В Вильнюсе открылись магазины: около некоторых уже выстроились очереди

Фотограф Delfi зафиксировал, как в Вильнюсе понемногу оживает торговля.
В четверг открылись магазины Senukai и Depo. Торговцы сообщили о требованиях безопасности – поток покупателей будет регулироваться, впускают в магазины только людей в масках. Не было и 13 ч., а у магазинов уже стояли очереди.
Понемногу оживает и проспект Гедиминаса, на котором находятся обувные магазины, магазины одежды, парфюмерные магазины. В четверг после обеда открылись магазины Danija, Kristiana, Douglas. Пока в них большого количества покупателей невидно. Магазины одежды на проспекте Гедиминаса пока закрыты.
Об открытии на этой неделе сообщили также магазины Ikea, Ermitažas, Gintaro baldai, Avitela, Technorama.
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