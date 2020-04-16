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15 апреля правительство Литвы сообщило о смягчении условий карантина, поэтому уже в четверг открылось немало магазинов – тех, в которые вход ведет с улицы, а не через торговый центр. В столице Литвы появились очереди около магазинов, торгующих стройтоварами, открываются обувные магазины, парфюмерные магазины.
В Вильнюсе открылись магазины: около некоторых уже выстроились очереди
© DELFI / Karolina Pansevič

Фотограф Delfi зафиксировал, как в Вильнюсе понемногу оживает торговля.

В четверг открылись магазины Senukai и Depo. Торговцы сообщили о требованиях безопасности – поток покупателей будет регулироваться, впускают в магазины только людей в масках. Не было и 13 ч., а у магазинов уже стояли очереди.

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Понемногу оживает и проспект Гедиминаса, на котором находятся обувные магазины, магазины одежды, парфюмерные магазины. В четверг после обеда открылись магазины Danija, Kristiana, Douglas. Пока в них большого количества покупателей невидно. Магазины одежды на проспекте Гедиминаса пока закрыты.

Об открытии на этой неделе сообщили также магазины Ikea, Ermitažas, Gintaro baldai, Avitela, Technorama.

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