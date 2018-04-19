В Вильнюсе открылась первая гостиница Marriott

Первые постояльцы смогут получить услуги Courtyard by Marriott по специальной цене.
ПО словам Арвидаса Авулиса, председателя правления Hanner, который привел в Литву бренд Courtyard by Marriott, в вильнюсская гостиница Marriott будет отличаться своей архитектурой и инновациями.
"Courtyard by Marriott Vilnius City Center - это уникальная гостиница этого бренда. Эксклюзивное современное здание и специально созданный для Литвы интерьер, дополненный инновациями. В этой гостинице работает система мобильного ключа, поэтому постояльцы смогут открывать номер просто телефоном", - сказал Авулис.
Сигита Рудзявичене, директор Courtyard by Marriott Vilnius City Center, сказала, что первые клиенты приедут в гостиницу в первый же день ее работы. По ее словам гостиница удовлетворит потребности бизнес-клиентов и туристов.
Hanner инвестировала в гостиницу 20 млн. евро.
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