В Вильнюсе откроется новый действующий круглосуточно магазин Minimarket 24 Fast and Fresh, сообщает издание Verslo žinios.
Магазин, в ассортименте которого будут только товары первой необходимости и закуски, в апреле появится на ул. Ринктинес, на 1 этаже гостиницы Ibis.
Директор компании Cimus, которая подала заявку на регистрацию бренда Minimarket 24 Fast and Fresh, Эгидиюс Гудаускас сказал, что в этом году в Вильнюсе планируют открыть 5 таких магазинов.
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