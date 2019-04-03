Магазин, в ассортименте которого будут только товары первой необходимости и закуски, в апреле появится на ул. Ринктинес, на 1 этаже гостиницы Ibis.

Директор компании Cimus, которая подала заявку на регистрацию бренда Minimarket 24 Fast and Fresh, Эгидиюс Гудаускас сказал, что в этом году в Вильнюсе планируют открыть 5 таких магазинов.