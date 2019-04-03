В Вильнюсе откроется новый действующий круглосуточно магазин Minimarket 24 Fast and Fresh, сообщает издание Verslo žinios.
© DELFI / Domantas Pipas

Магазин, в ассортименте которого будут только товары первой необходимости и закуски, в апреле появится на ул. Ринктинес, на 1 этаже гостиницы Ibis.

Директор компании Cimus, которая подала заявку на регистрацию бренда Minimarket 24 Fast and Fresh, Эгидиюс Гудаускас сказал, что в этом году в Вильнюсе планируют открыть 5 таких магазинов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Ikea выходит на эстонский рынок (2)

Шведский мебельный и торговый концерн Ikea приходит в...

В Вильнюсе откроется новый действующий круглосуточно магазин (2)

В Вильнюсе откроется новый действующий круглосуточно...

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) существенно...

Компания ЛЖД ищет разработчиков плана линии Rail Baltica (7)

Компания Lietuvos gelezinkeliai ( Литовские железные дороги ),...

Великобритания потеряла из-за "Брекзита" более 100 млрд евро (6)

С момента проведения референдума о выходе из ЕС...

TOP новостей

Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (16)

3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...

Виртуальный капитал vs "старая политика". С чем идут во второй тур выборов Зеленский и Порошенко? (12)

Украинское общество привыкло к тому, что его пугают...

Синоптики: самое приятное еще впереди

Синоптики рассказали, что весенняя погода из Литвы...

Инцидент на дороге – продемонстрировали, что такое хулиганское вождение (37)

Одна из самых больших проблем на дорогах Литвы , по...

Эксперты оценили работу Грибаускайте на посту президента Литвы (12)

В конце второго срока полномочий действующего...