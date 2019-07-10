В одном из первых в Европе магазинов без касс будет внедрена созданная литовской компанией система искусственного интеллекта. Первый такой магазин – показательный – уже готов к открытию в Вильнюсе, пишет издание Verslo žinios.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Компания Magma Solutions, работающая с торговым брендом Pixevia, в Вильнюсе, на ул. Диджёи, оборудовала магазин, в котором нет очередей, касс и наличных. Такой магазин откроется в этом году.

Летом магазин будут тестировать - его посетят несколько сотен или тысяч покупателей. Откроется магазин в этом году, после тестирования.

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