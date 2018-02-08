Эти терминалы принимают наличные. Через них можно приобрести биткоины. BitCoin-автоматы в торговом центре еще стоят, но уже не работают.

Владелец компании Brolexy, которой они принадлежат, украинец Дмитро Ахеев сказал DELFI, что ГНИ потребовала зарегистрировать терминалы.

"Но мы сами этого сделать не можем - терминал должен пройти специальную экспертизу", – сказал он.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс в комментарии DELFI пояснил, что эти терминалы должны получить сертификаты торговых автоматов, включены в список разрешенных ГНИ кассовых аппаратов и торговых автоматов и зарегистрированы в ГНИ.

"Такое оборудование должно обеспечивать безопасность полученных данных, т.е. в памяти должны накапливаться данные о количестве продаж или предоставленных услуг; о суммах, приходящих через автомат.

Они должны отвечать следующему требованию: в случае их отключения от сети питания, финансовые данные должны храниться не менее 30 суток, а работа терминала должна автоматически блокироваться, если пытаются отключить память или систему подсчета средств", – сказал он.

Пунцявичюс сказал, что в ходе проверки выяснили, что терминалы не сертифицированы и не включены в вышеупомянутый список ГНИ, не зарегистрированы в ГНИ.

"По этой причине владельцу запретили их использовать до получения сертификата, включения в список и регистрации в ГНИ.

Аналогичное оборудование в Литве можно зарегистрировать, предоставлять с их помощью различных услуги или осуществлять продажи, но надо выполнить необходимое условие – их должны проверить специалисты ПУ Infostruktūra на предмет соответствия техническим требованиям и внести в список", – сказал представитель ГНИ.

Ахеев сказал DELFI, что понимает - автоматы должны пройти регистрацию.

"По закону, любой автомат, принимающий наличные, должен быть зарегистрирован и сертифицирован в Литве. Мы должны его обслуживать и ит., но представленные требования больше похожи на требования к производителю, чем на требования к пользователю.

Мы ведь - пользователи. Соответственно, мы дальше выясняем, как и что делать", – сказал он.

Ахеев сказал, что, если по каким-то причинам BitCoin-автоматы нельзя будет использовать в Литве, их перевезут в Прагу.