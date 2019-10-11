В Вильнюсе обосновался центр услуг финской Metso

Финская компания технологий в сфере полезных ископаемых и переработки Metso открыла в Вильнюсе центру услуг Metso Business Services.
Park Town
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В центре, находящемся в бизнес-центре Park Town, трудоустроено около 30 специалистов финансового учета и логистики. До конца года количество работников планируется увеличить до 50, а в следующем году планируется дальнейшее расширение, сообщила компания.

По информации компании, новый центр будет важной частью сети Metso, в нем будут развиваться и автоматизироваться процессы финансов и логистики Metso, а Вильнюс был избран по причине высокой культуры центров услуг и открытости международным компаниям.

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Metso поставляет оборудование и услуги для переработки и поставки природных ресурсов, для добывающей промышленности и производства.

Выручка компании в 2018 году составила почти 3,2 млрд евро, она работает более чем в 50 странах мира.

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