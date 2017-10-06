Здесь под одной крышей размещаются самые разные магазины и рестораны,в которых продают множество продуктов: от итальянского вина и сыров до пицц и гамбургеров.

К примеру, в мясном магазине можно купить свиную колбасу или вяленый окорок по цене 18 и 19 евро за кг. Говяжий фарш стоит 16,79, говяжьи колбаски – 20,79, выдержанное филе – 31,29 евро за кг.

В магазине с морепродуктами можно купить морскую капусту по 4,99 евро/кг, вяленого речного окуня за 8,99 евро/кг. Есть и устрицы - 21,49 евро за упаковку.

В кафе можно выпить кофе за 1,3, чай – 1,6 евро. Свежевыжатый сок стоит 2,5 евро, смузи – 3,5 евро.

Автор проекта Рената Полуянскене рассказала, что идея крытого рынка у нее родилась после посещения Италии. "Меня со свекровью местные отвели на такой рынок, там такие места популярны. Мы пошли туда выпить по бокалу вина, но пробыли весь вечер, забыв об ужине", – рассказала Полуянскене.

Ей понравилась сама атмосфера: посетители постоянно общаются с продавцами.

"Я сама очень люблю готовить, у меня есть дети, я часто езжу по рынкам в поисках качественных продуктов. У нас в Литве 9 месяцев в году холодно, идет дождь, это неприятно. Хотелось, чтобы было такое место, под крышей, куда можно прийти с ребенком и не боятся, что он заболеет", – сказала Полуянскене.

Вернувшись в Литву, она решила создать в Вильнюсе крытый рынок. Помещение у нее уже былоo – ей принадлежит весь Kauno-Algirdo kvartalas в Вильнюсе. На первом этаже этого комплекса многоквартирных домов и появился современный крытый рынок.

Автор проекта сказала, что не делит клиентов на категории – на рынок могут прийти все желающие вкусно поесть и что-то купить. "У нас главное не результат - покупка какого-то товара. Для меня важнее сам процесс – как будет приобретен продукт. Знакомство с торговцами, информация о продукте, возможность торговаться также важна – я хотела, чтобы человек, покупая, ощутил кайф", – сказала Полуянскене.

На рынке работают 20 магазинов, все их она отобрала сама. "Мы шли, пробовали, разговаривали. Поскольку такие рынки есть за границей, коллеги, которые знали об этом, сразу схватились за идею – считали, что она оправдает себя", – сказала предприниматель.

Говоря о финансовой стороне проекта, собеседница не отрицает, что оборудование рынка стоило недешево. Но спасло то, что она могла приспособить под него имеющееся помещение. "У нас было помещение, которое надо было оборудовать и можно размещать. Да, мы снизили часть прибыли, но получили успешный продукт", – сказала Полуянскене.

Она заметила, что поток людей отвечает ожиданиям. "Конечно, хочется, чтобы их было больше, но мы надеемся, что просто не все еще знают об этом месте. те, кто приходит, радуются. Критика будет всегда, это нормально. Но я всегда говорю: кто не делает – тот не ошибается", – заметила предприниматель.