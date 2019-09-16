В Вильнюсе над ул. Гележинё Вилко хотят построить 16-этажный бизнес-центр

19 сентября Вильнюсский совет урбанистики и архитектуры обсудит два проекта, которые, возможно, вызовут бурную дискуссию. Один из них – изменение детального планаучастка над улицей Гележинё Вилко, пишет Made in Vilnius.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Если предложенные изменения утвердят, то будет увеличен тоннель, а над ним построят многоэтажные здания.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
© Made in Vilnius

Территорию намереваются поделить на две зоны с разной высотой застройки: зона 1a – с высотой до 61 м (не больше 16 этажей), зона 1b – до 26 м (не больше 7 этажей). Назначение построек – гостиницы, административные помещения, услуги, развлечения, торговля и питание.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
© Made in Vilnius

"Проектируют коммерческие здания, которые по своему объему будут схожи с имеющимися постройками Vilniaus vartai. Здания чтобы они как можно меньше влияли на интересы третьих лиц.

Если будет утвержден новый детальный план, то объявят архитектурный конкурс.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
© Made in Vilnius

Технические параметры проекта
Адрес – ул. A.Тумено, 6;
Высотность – до 16 этажей (61 м);
Проект будет развивать – не указано;
Предложения подготовило ЗАО Unitectus,
глава проекта Юргита Кяураките.

Заседание экспертов

Совет будет обсуждать проект 19 сентября, по адресу ул. Калварию, 1, в зале заседаний Литовского союза архитекторов, на II этаже. Время проведения заседания не указано.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą
© Made in Vilnius

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