В Вильнюсе над ул. Гележинё Вилко хотят построить 16-этажный бизнес-центр

Если предложенные изменения утвердят, то будет увеличен тоннель, а над ним построят многоэтажные здания.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą © Made in Vilnius

Территорию намереваются поделить на две зоны с разной высотой застройки: зона 1a – с высотой до 61 м (не больше 16 этажей), зона 1b – до 26 м (не больше 7 этажей). Назначение построек – гостиницы, административные помещения, услуги, развлечения, торговля и питание.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą © Made in Vilnius

"Проектируют коммерческие здания, которые по своему объему будут схожи с имеющимися постройками Vilniaus vartai. Здания чтобы они как можно меньше влияли на интересы третьих лиц.

Если будет утвержден новый детальный план, то объявят архитектурный конкурс.

Virš Geležinio Vilko gatvės norima statyti 16-os aukštų verslo centrą © Made in Vilnius

Технические параметры проекта

Адрес – ул. A.Тумено, 6;

Высотность – до 16 этажей (61 м);

Проект будет развивать – не указано;

Предложения подготовило ЗАО Unitectus,

глава проекта Юргита Кяураките.

Заседание экспертов

Совет будет обсуждать проект 19 сентября, по адресу ул. Калварию, 1, в зале заседаний Литовского союза архитекторов, на II этаже. Время проведения заседания не указано.