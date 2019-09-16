В Вильнюсе над ул. Гележинё Вилко хотят построить 16-этажный бизнес-центр

Если предложенные изменения утвердят, то будет увеличен тоннель, а над ним построят многоэтажные здания.
Территорию намереваются поделить на две зоны с разной высотой застройки: зона 1a – с высотой до 61 м (не больше 16 этажей), зона 1b – до 26 м (не больше 7 этажей). Назначение построек – гостиницы, административные помещения, услуги, развлечения, торговля и питание.
"Проектируют коммерческие здания, которые по своему объему будут схожи с имеющимися постройками Vilniaus vartai. Здания чтобы они как можно меньше влияли на интересы третьих лиц.
Если будет утвержден новый детальный план, то объявят архитектурный конкурс.
Технические параметры проекта
Адрес – ул. A.Тумено, 6;
Высотность – до 16 этажей (61 м);
Проект будет развивать – не указано;
Предложения подготовило ЗАО Unitectus,
глава проекта Юргита Кяураките.
Заседание экспертов
Совет будет обсуждать проект 19 сентября, по адресу ул. Калварию, 1, в зале заседаний Литовского союза архитекторов, на II этаже. Время проведения заседания не указано.
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