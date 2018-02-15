Документы госзакупок содержат и визуальное изображение этого виадука.

Ранее сообщалось, что виадук должны построить до сентября, из-за непредвиденных обстоятельств строительство перенесено на полгода.

Сообщалось также, что на пешеходном переходе на ул. Нарбуто, около остановки, насмерть был сбит пожилой пешеход, больше трех лет назад насмерть была сбита девушка, были и другие ДТП, в которых пострадали люди.

В этом месте построить пешеходный виадук мэрия решила еще в прошлом году и планировала сделать это до апреля. Но потом сроки сместились.

В прошлом году с победителем конкурса компанией Kauno tiltai был заключен договор на 1,39 млн. евро. В нем указано, что Kauno tiltai обязали подготовить технический проект виадука и выполнить работы в течение 7 месяцев, т.е. до 19 апреля.

Однако появились непредвиденные обстоятельства - много времени ушло на согласование вопросов со всеми сторонами. Об этом BNS рассказал представитель мэрии Арунас Висоцкас.

"Появились дополнительные условия, изменились условия Vilniaus vandenys, жители представили свои замечания, когда проект обсуждали публично, время отняла корректировка – поэтому завершение работ отсрочили", – сказал он.

По его словам, виадуком жители города смогут пользоваться уже осенью, а опасный пешеходный переход на ул. Нарбуто упразднят. Виадук длиной 65 и шириной 6 м соединить ул. Ч.Сугихары и ул. А.Вайткуса и И.Шимулёниса. Виадук будет предназначен для пешеходов и велосипедистов, он будет приспособлен для людей в инвалидных колясках и мам с детскими колясками.

В течение нескольких лет в Вильнюсе планируют построить виадук, который соединит территорию горы Таурас со сквером им. Пятраса Цвирки. По мнению архитекторов мэрии, это также должно улучшить сообщение в городе. Виадук также будет предназначен для пешеходов и велосипедистов.