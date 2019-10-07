В Вильнюсе начинается ремонт важной улицы, ждут ограничения

Вильнюсская мэрия сообщает, что обновляют участок от ул. Шешкине до виадука на ул. Озо: появится новый асфальт, уже заменили бортики, заканчивается обновление двух остановок, обновят разметку.

"В октябре закончат работы на ул. Укмергес, которая проходит через Шешкине, Фабийонишкес, Пашилайчай и Жверинас. Для удобства пассажиров автобусов и уменьшения заторов на этой улице появятся резиновые бортики, отделяющие полосу общественного транспорта A от общего потока машин. Мы надеемся, что после обновления этой улицы улучшится сообщение как с помощью общественного, так и с помощью личного транспорта", – сказал представитель мэрии Виргиниюс Паужа.

Во время ремонта допустимая скорость на этом участке составит 40 км/ч, появятся предупредительные и запрещающие знаки.