В Вильнюсе начинается ремонт важной улицы, ждут ограничения

Вильнюсская мэрия сообщает, что обновляют участок от ул. Шешкине до виадука на ул. Озо: появится новый асфальт, уже заменили бортики, заканчивается обновление двух остановок, обновят разметку.
"В октябре закончат работы на ул. Укмергес, которая проходит через Шешкине, Фабийонишкес, Пашилайчай и Жверинас. Для удобства пассажиров автобусов и уменьшения заторов на этой улице появятся резиновые бортики, отделяющие полосу общественного транспорта A от общего потока машин. Мы надеемся, что после обновления этой улицы улучшится сообщение как с помощью общественного, так и с помощью личного транспорта", – сказал представитель мэрии Виргиниюс Паужа.
Во время ремонта допустимая скорость на этом участке составит 40 км/ч, появятся предупредительные и запрещающие знаки.
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