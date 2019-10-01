23 сентября отопительный сезон был начат в школах и детских садах, а также в учреждениях здравоохранения.

"Температура еще не опустилась, но мы видим погодные условия, дожди, поэтому объявляем начало отопительного сезона. На прошлой неделе по решению руководства отопление уже могли включать в детских дошкольных и школьных учреждениях, в учреждениях системы здравоохранения", - сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

1-2 октября отопление включат в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес.

2-3 октября отопление включат в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе и Киртимай.

3-4 октября отопление включат в Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Веркяй.

По словам Бенкунскаса, отопление в этом году будет на 21% дешевле, чем в прошлом. Цена снизится за счет снижения цены на топливо. Кроме того, Vilniaus šilumos tinklai сделали необходимые инвестиции. Согласно подсчетам, в среднем ежемесячно счета уменьшатся на 5 евро. Цена снизится до 4,27 цт/кВт.

Заместитель главы Vilniaus šilumos tinklai Арвидас Дарулис сказал, что отопление будет включено в течение 4 дней.