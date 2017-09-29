В Вильнюсе начато строительство нового футбольного стадиона

Работы по оборудованию стадиона на участке каролинишкской гимназии Ryto осуществляет ПУ Baltijos futbolo infrastruktūra вместе с Балтийской академией футбола.

В осуществлении проекта также принимает участие Литовская федерация футбола (ЛФФ), которая выделила для нового объекта искусственное покрытие, Футбольный союз Вильнюсского региона и Вильнюсская мэрия.

"Этот проект очень важен для всего Вильнюса. Мы все знаем, как не хватает полей в теплое время года, а о зиме и говорить нечего - все желающие не могут попасть в Sportimа.

Я рад, что работы уже начаты и этим проектом мы будем участвовать в развитии футбола в Вильнюсском регионе, - сказал директор Балтийской академии футбола Иван Швабович. - Я благодарю ЛФФ за выделенное покрытие, уже в мае на нем в Каролинишкес будут играть в футбол. Административное здание стадиона около стадиона появится в сентябре 2018 года, а до начала зимы над стадионом появится купол".

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