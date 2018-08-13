До осени на этой дороге заменят бортики, положат новый асфальт, заменят старые канализационные люки и обновят разметку. На ремонт улицы мэрия выделила 220 000 евро.
"По круговому перекрестку у храма Св. Петра и Павла ежедневно проезжают около 70 000 автомобилей, а по ул. Оланду 40 000, это большой поток. С учетом рекомендаций специалистов, на этом участке положат новый асфальт, который на треть снизит шум", – сказал глава компании Grinda Кястутис Вайцекютис.
Чтобы не перекрывать улицу, работы будут проводить поэтапно.
"Мы организуем работы так, чтобы меньше мешать движению транспорта: для ремонта будут закрывать по одной полосе дороги", – сказал Вайцекютис.
На данный момент в Вильнюсе ремонтируют ул. Уосю, Ретконю, Тоторю, Ферменту, Б.-К.Балучё, Жарию, Балтосёс Вокес, Антакальнё, Осло, Юстинишкю и др.
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