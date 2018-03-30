В Вильнюсе начато строительство виадука для пешеходов и велосипедистов на ул. Т.Нарбуто, сообщает мэрия.
Naujo viaduko statybos Vilniuje
© Saulius Žiūra

Виадук длиной 67 м и шириной 7 м будет приспособлен для пешеходов и велосипедистов, а также для инвалидов, детских колясок.

"Сейчас проводят подготовительные работы, а на следующей неделе привезут тяжелую технику", – цитируются в сообщении слова представителя мэрии Виргиниюса Паужи.

По подсчетам мэрии, новый виадук обойдется в 1,4 млн. евро.

Мэрия отмечает, что виадук должен быть открыт в сентябре, после чего будет упразднен опасный пешеходный переход.

Из-за работ с 3 апреля по 6 июля на Т.Нарбуто будет ограничено движение.

Т.Нарбуто – одна из самых опасных улиц города.

Через несколько лет в Вильнюсе планируют построить еще один пешеходный виадук, который соединит гору Таурас со сквером Пятраса Цвирки.

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