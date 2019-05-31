"На первом этаже магазина будут складские и другие помещения. Первый этаж будет большого объема и займет 2 этажа. Выше разместятся административные помещения и торговый зал", – обо всем этом сообщается в проекте.
Рядом с этим магазином запроектирована заправочная станция. Кто будет оператором АЗС, не упоминается.
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