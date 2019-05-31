В Вильнюсе, рядом с южной объездной дорогой, на ул. Наугардуко, планируется новый магазин. В проектных предложениях не сообщается, чем будут торговать в этом магазине, пишет Made in Vilnius.
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"На первом этаже магазина будут складские и другие помещения. Первый этаж будет большого объема и займет 2 этажа. Выше разместятся административные помещения и торговый зал", – обо всем этом сообщается в проекте.

Рядом с этим магазином запроектирована заправочная станция. Кто будет оператором АЗС, не упоминается.

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