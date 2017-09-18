Работы планируют завершить в декабре 2018 года, однако пока не известно, откроется ли гостиница и ресторан в конце года.

"Да, с 29 и ресторан, и гостиница будут закрыты. 28 сентября состоится мероприятие по случаю закрытия, скажем всего доброго, ну, на самом деле не всего доброго, а – до свидания нашим гостям, и выключим свет.

Мы надеемся, что в начале 2019 г. сможем открыться, хотя хотелось бы отметить здесь и Новый год", – сказала DELFI председатель правления Neringos restoranas и Neringos viešbutis Рута Тамулене.

Во время реконструкции будет построен новый корпус, который позволит принимать больше гостей, подземная стоянка, бар шампанского, представят другие новшества.

Тамулене сказала, что перемены не будут грандиозными: "Нам просто нужно обновиться. Ресторан получил статус культурного наследия, поэтому интерьер не может меняться, он останется таким же, только "освежится". Но гостиница изменится, изменится планировка, размеры".

Она заметила, что из-за реконструкции пришлось уволить большую часть работников.

"Сейчас мы прощаемся с работниками. В обеих компаниях у нас было 65 работников. Да, думаю, они ждут обновления, эта весть не была очень радостной, но они видели, что настало время ремонта. Мы планируем, насколько это возможно, вернуть всех работников и принять новых, надеемся предложить лучшие условия работы", – сказала она.

Тамулене также рассказала, что цены после реконструкции могут измениться, но это изменение не будет значительным.

"Ценовая политика ресторана или гостиницы не должна сильно измениться, посмотрим. Цены растут, особенно в это время, но мы очень стараемся сохранять их, ничего не менять кардинально. К нам приходят постоянные клиенты, они к этому чувствительны. Итак, я думаю, что и в будущем значительных перемен не будет", – сказала она.

В реконструкцию гостиницы и ресторана Neringа планируют инвестировать 9 млн. евро. Работы выполнит эстонская компания Merko statyba.