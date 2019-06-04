В Вильнюсе на этой неделе будут красить антенну на телебашне

По данным Telecentrаs, работы будут проводить в четверг и в пятницу.

"При переключении трансляций программ на резервные антенны возможны кратковременные – до двух минут (antžeminės – BNS) сбои в сигнале эфирного телевидения в Вильнюсе и Вильнюсском округе в период с 10 до 17 ч.", – сказано в сообщении.

В других регионах страны эфирное телевидение Telecentrаs будет работать без сбоев.