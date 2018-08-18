В Вильнюсе и Таллине дизтопливо подорожало, в Риге - подешевело

В Вильнюсе и Таллине цены на дизельное топливо на минувшей рабочей неделе повысились, в Риге - понизились, свидетельствуют данные латвийского агентства ЛЕТА.
© DELFI / Andrius Ufartas

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. Самая высокая цена на дизтопливо тоже была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге после длившегося несколько недель периода стабильности цены на горючее снизились, в том числе 95-й бензин на АЗС Circle K подешевел на 1,7% - до 1,309 евро за литр, дизтопливо - на 2,6%, до 1,229 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,7% - до 1,22 евро за литр, дизельное топливо - на 0,4%, до 1,124 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K литр бензина 95-й марки, как и в прошлую пятницу, стоил 1,379 евро, дизтопливо подорожало на 0,8% - до 1,339 евро.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе на этой неделе повысилась на 1,8% - соответственно до 0,545 евро и 0,552 евро за литр, в Таллине - понизилась на 3,1%, до 0,629 евро за литр.

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