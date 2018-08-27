Самый дорогой бензин 95-й марки был на этой неделе в Таллине, далее следует Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное горючее была в Таллине, самая низкая — в Вильнюсе.
В Риге продолжается снижение цен на горючее — бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" подешевел на 1,5% до 1,289 евро за литр, дизельное горючее — на 1,6% до 1,209 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 0,4% до 1,225 евро за литр, дизельное горючее — на 0,1% до 1,125 евро за литр.
В Таллине на АЗС "Circle K" литр 95-го бензина стоил 1,389 евро, что на 0,7% больше, чем в прошлую пятницу, а дизельное горючее подорожало на 1,5% до 1,359 евро.
Цена автогаза в Риге уменьшилась на 1,8% до 0,545 евро, в Вильнюсе — на 2,2% до 0,54 евро, в Таллине не изменилась и составляла 0,629 евро.
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