"Территория, где сносят здания, вскоре превратится в стройплощадку, она находится рядом с Музеем энергетики и техники, который является объектом культурного наследия. Одна постройка, которую сносят даже примыкает к музею. Поэтому работники будут выполнять не только правила безопасности, но и правила, обеспечивающие сохранность культурного наследия. Я убежден, что все будет хорошо, поскольку выбрали опытных специалистов – компанию Pastatų griovimas", – сказал глава группы Vičiūnų grupė, которая будет строить гостиницу DoubleTree by Hilton Шарунас Матийошайтис.

В пресс-релизе сказано, что работы были начаты с сортировки мусора, который за много лет накопился на территории заброшенных зданий, его вывоза и других подготовительных работ. Сейчас экскаваторы разбирают находящееся рядом с музеем здание, которое было построено в 1960 г. как административное здание на территории Вильнюсской электростанции. Здание давно заброшено и пустовало со времен объявления независимости Литвы.

Ангар, примыкающий к зданию музея будут разбирать при помощи крана. Он был построен в 1960 г. и использовался как насосная.

По оценке компании, выполняющей работы по сносу зданий, конструкции этих демонтируемых зданий непрочные и не представляют какой-то сложности, эксперты оценили воздействие работ на соседние здания и инженерные сети – все работы выполняются с учетом рекомендаций экспертов. Планируют, что работы по сносу и вывозу мусора займут несколько месяцев.

Матийошайтис заметил, что снос старых построек и появление новой гостиницы оживит и преобразит эту территорию, которая находится совсем рядом с замком Гедиминаса.

Гостиницу и Музей энергетики и техники соединит современная открытая терраса, которая в теплое время года станет отличной зоной встреч и досуга, а в течение всего года посетителей будет привлекать экспозиция, размещенная на площади в 1000 кв. м. На крыше DoubleTree by Hilton будет оборудован бар Sky, с которого откроется красивая панорама на башню Гедиминаса, Кафедсральный собор и Старый город.

Планируется, что гостиница откроется в 2020 г. Vičiūnų grupė инвестирует в DoubleTree by Hilton больше 30 млн. евро, будет создано больше 100 новых рабочих мест.