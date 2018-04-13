Магазин построен рядом с Гарюнай, по адресу ул. Максимишкю, 5. Представители компании ничего не комментируют и на звонки не отвечают.
Это нормальная тактика руководства магазинов. Подобным образом действовали, когда открывались магазины в Клайпеде и Паневежисе. Однако, по данным DELFI, Строительная инспекция уже подписала акт о завершении строительства магазина в Вильнюсе. Значит, магазин в скором времени будет открыт.
На сайте сказано, что магазин будет работать в рабочие дни с 8 до 21 ч., в субботу – с 8 до 20 ч., в воскресенье – с 9 до 18 ч.
Магазин сейчас набирает персонал – продавцов, кассиров, мастеров сервиса и даже ветеринара.
По данным Rekvizitai.lt, в компании Depo DIY LT работают 538 человек. Средняя зарплата в феврале составляет 668,52 евро.
DELFI уже писал, что в магазинах Depo можно приобрести разные стройматериалы, садовые принадлежности, товары для животных и самих животных.
Корпус строительных оборудован так, чтобы туда можно было въехать на автомобиле и сразу погрузить покупки. Магазины Depo строят на участке около 5 га, инвестиции в один магазин составляют 10 млн. евро.
Объемы экспорта растут во всех трех странах Балтии (2)
В начале этого года экспорт рос во всех трех Балтийских...
Министр: Klaipedos nafta до июля подготовит рекомендации по судну СПГ (1)
Контролируемый государством оператор нефтетерминала и...
В Вильнюсе достроен магазин Depo, скоро планируется открытие (4)
Вскоре в Вильнюсе откроется первый магазин латвийской...
Литва экспортирует в США артиллерию и гранатометы (31)
В прошлом году наиболее впечатляющий скачек экспорта в...
DELFI – самый читаемый информационный портал в Литве (10)
Основной информационный портал в Литве - DELFI - остается...
TOP новостей
Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)
Несмотря на то, что действующая в Литве система...
Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)
Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...
Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (25)
"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...
За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (19)
После затянувшегося и быстрого роста цен можно...
Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (22)
На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...