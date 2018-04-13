Вскоре в Вильнюсе откроется первый магазин латвийской сети Depo, однако, как и прежде, компания точное время открытия не называет и ничего не комментирует.
Depo
© DELFI / Andrius Ufartas

Магазин построен рядом с Гарюнай, по адресу ул. Максимишкю, 5. Представители компании ничего не комментируют и на звонки не отвечают.

Это нормальная тактика руководства магазинов. Подобным образом действовали, когда открывались магазины в Клайпеде и Паневежисе. Однако, по данным DELFI, Строительная инспекция уже подписала акт о завершении строительства магазина в Вильнюсе. Значит, магазин в скором времени будет открыт.

На сайте сказано, что магазин будет работать в рабочие дни с 8 до 21 ч., в субботу – с 8 до 20 ч., в воскресенье – с 9 до 18 ч.

Магазин сейчас набирает персонал – продавцов, кассиров, мастеров сервиса и даже ветеринара.

По данным Rekvizitai.lt, в компании Depo DIY LT работают 538 человек. Средняя зарплата в феврале составляет 668,52 евро.

DELFI уже писал, что в магазинах Depo можно приобрести разные стройматериалы, садовые принадлежности, товары для животных и самих животных.

Корпус строительных оборудован так, чтобы туда можно было въехать на автомобиле и сразу погрузить покупки. Магазины Depo строят на участке около 5 га, инвестиции в один магазин составляют 10 млн. евро.

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