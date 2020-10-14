Отопительный сезон в Вильнюсе начинается с 15 октября.
В этом году начать сезон с такой цены позволяет снижение цен на топливо, сказал гендиректор "Вильнюсских теплосетей" Геримантас Баканас.
"В октябре переменная составляющая цены - 2,13 цента за кВт - это больше трети всей стоимости. Мы видим, что сейчас средняя составляющая на 43% меньше, чем 10 лет назад, а по сравнению с данными за 5 лет назад - на 39% меньше", – сказал Баканас.
"На такую динамику цен подействовало не только снижение цен на топливо, но и эффективность деятельности компании, модернизация оборудования, обновление сетей увеличение числа оборудования на биотопливе", – продолжил он.
Новый отопительный сезон начинают с учетом фактической температуры воздуха – когда три дня подряд среднесуточная температура бывает ниже +10°C. В первую очередь отопление включают в детских садах, медучреждениях, больницах, потом в жилых домах, в зданиях коммерческого назначения, в последнюю очередь – в промышленных предприятиях.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва загнана в угол: электроэнергию Белорусской АЭС покупать не будем, но использовать будем (139)
Через месяц Белорусская АЭС начнет вырабатывать...
В Вильнюсе центральное отопление в октябре будет на 20% дешевле, чем год назад (8)
В октябре в Вильнюсе центральное отопление будет на 20%...
В Литве зафиксировали 139 случаев коронавируса и три смерти (1)
За минувшие сутки в Литве зафиксировали 139 случаев...
Эпидемиолог: количество больных коронавирусом растет, и это уже не проблема какого-то региона (6)
В среду объявят новые данные по количеству больных...
В Вильнюсском университете – новые случаи коронавируса
Во вторник Вильнюсский университет получил...