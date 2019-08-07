Если вы перейдете Вильняле через мост Fluxus, то слева увидите проход для пешеходов, по которому можно попасть на ул. Ужупё. Участок по адресу ул. Ужупё, 24, долгое время был заброшенным, однако новые хозяева обещают вернуть его к жизни.

На вывеске сказано, что там появится "Ужупская Мекка" (Užupio Meka(s). "Вскоре там появятся студии художников, галереи, уютные магазинчики и другие творческие пространства", – сказано там.

По данным Центра регистров, здания по этому адресу принадлежат компании Meno skersvėjis. Раньше часть зданий принадлежала компании BNA, основным акционером которой является Артурас Зуокас.

Позже здания перешли в руки Icor, а затем – владельцу Topo grupė Аурелиюсу Рустейке. Сейчас Meno skersvėjis также принадлежит Рустейке.

Реконструкция этого места начата в мае. Согласно проекту компании Renova, там появится торговое здание площадью 520 кв. м, в нем будет 13 помещений и две квартиры.

"Согласно историческим источникам, в середине XVIII в. там было небольшое поместье Леваковскисов и Балкявичюсов. В XIX в. посессия перешла православной семинарии. В 1813 г. указано, что на участке нет построек. В 1863 г. там стоял одноэтажный дом, состоявший из трех каменных и одной деревянной части. В 1885 г. по проекту архитектора Полозова там построили еще одно одноэтажное здание.

В 1901 г. на участке уже стояло трехэтажное здание, соединенное с одноэтажным корпусом. В начале XX века участок принадлежал графу С.Забеле. После войны там сформировался проход для пешеходов", – сказано в документе.

Согласно проекту, плотность застройки составит 61% (сейчас 58%). Будет сохранен проход. Ступеньки и покрытие тропы реконструируют.

На участке появится подземная стоянка на 13 мест с выездом на ул. Ужупё.

Именно из-за этой стоянки к проекту появилось больше всего замечаний у премьера Ужупской общины Сакаласа Городецкиса.

"Чтобы ее построить, строитель случайно сносит надземные постройки, создает их копии. Мы были против подземной парковки. Они хотят двухэтажную, но ведь в результате осложнится движение на улице.

Сейчас делают маркетинговый проект Užupio Meka(s), хотят показать, что там будет красиво и хорошо. Мы в сказки не верим, но всякое бывает", – сказал он, заметив, что рад, что это место наконец-то приведут в порядок.

Городецкис заметил, что автор проекта - персона нон-грата в Ужуписе архитектор Альвидас Сонгайла.

"Это место приведут в порядок, но будет ли оно живым, кто знает", – сказал Городецкис.