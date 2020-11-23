В третьем квартале этого года в Литве было на 30% меньше туристов

Количество иностранных туристов в гостиничном секторе в третьем квартале составило 193,3 тыс., что на 72,7% меньше, а местных жителей– 817,0 тыс., или на 11,9% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Больше всего постояльцев в гостиницах, гостевых домах и мотелях было из соседних странах – Беларуси, Латвии, Польши, России – их было 69 тыс., или 48,1% всех иностранных постояльцев.

Количество гостей из стран Евросоюза, за исключением Соединенного Королевства, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, сократилось на 66,6% до 109,2 тыс.