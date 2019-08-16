В Тельшяйском районе планируют построить ветропарк мощностью 148 МВт

Согласно документации оценки воздействия на окружающую среду, номинальная мощность одной электростанции составит до 5,3 МВт, всего планируется построить до 28 таких станций,

Ранее в августе было объявлено, что другое контролируемое группой New energy предприятие - Kelmes vejo energija - тоже планирует построить парк электростанций мощностью до 53 мегаватт, но в Кельмесском районе.

Руководитель этих двух предприятий Саулюс Величка в то время агентству BNS не комментировал эти свои планы.

Предприятие, разрабатывающее и строящее ветряные и солнечные электростанции, заработало за прошлый год 514,2 тыс евро чистой прибыли - на 65% больше, чем в 2017 году.