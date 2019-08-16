В Тельшяйском районе планируют построить ветропарк мощностью 148 МВт

Предприятие Telsiu vejo parkas (Тяльшяйский ветропарк), контролируемое разработчиком ветряных и солнечных электростанций New energy group, планирует построить новый парк ветряных электростанций мощностью до 148 мегаватт.
Vėjo jėgainės
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Согласно документации оценки воздействия на окружающую среду, номинальная мощность одной электростанции составит до 5,3 МВт, всего планируется построить до 28 таких станций,

Ранее в августе было объявлено, что другое контролируемое группой New energy предприятие - Kelmes vejo energija - тоже планирует построить парк электростанций мощностью до 53 мегаватт, но в Кельмесском районе.

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Руководитель этих двух предприятий Саулюс Величка в то время агентству BNS не комментировал эти свои планы.

Предприятие, разрабатывающее и строящее ветряные и солнечные электростанции, заработало за прошлый год 514,2 тыс евро чистой прибыли - на 65% больше, чем в 2017 году.

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