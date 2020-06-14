Дирекция внутренних вод подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства, очистку русла планируют начать в апреле 2021 года.

"Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника", – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.

Надеются, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции.

По его словам, многие не знают, что "сев на судно в Каунасе, можно будет добраться до Черного моря".

"Очистка займет как минимум четыре года, конечно, на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Но если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Черным морем или каким-то местом в Европе, что возможно, через Польшу, через Августовский канал, то тут придется ждать четыре-пять лет", – сказал директор.