Дирекция внутренних вод подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства, очистку русла планируют начать в апреле 2021 года.
"Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника", – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.
Надеются, что возобновление судоходства даст толчок к развитию экономики, туризма, привлечет инвестиции.
По его словам, многие не знают, что "сев на судно в Каунасе, можно будет добраться до Черного моря".
"Очистка займет как минимум четыре года, конечно, на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. Но если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Черным морем или каким-то местом в Европе, что возможно, через Польшу, через Августовский канал, то тут придется ждать четыре-пять лет", – сказал директор.
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