В ТЦ Akropolis в этом году не состоится осенняя распродажа Jamam

"Сейчас главное для нас - безопасность клиентов и работников, обеспечению безопасности уделяем больше всего внимания. По этой причине мы решили отказаться от осенней акции Jamam. Мы надеемся, что поклонники этой акции поймут наши мотивы и поддержат нас", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
В этом году не состоялась и весенняя распродажа Jamam, которая всегда проходила в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.
Эту распродажу дважды в год проводили с 2004 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: нам предлагают шведский вариант, но посмотрите, какая будет смертность (11)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в передаче...
Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси (42)
В четверг литовский парламент принял резолюцию, в...
Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен (23)
Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не...
"Власти Беларуси занимаются своим любимым делом – репрессиями": какие настроения царят в белорусском IT-сообществе? (88)
День солидарности IT -индустрии должен проходить так:...
Бежать марафон – без маски, рожать – в маске: женщины считают это требование абсурдным (7)
Несмотря на то, что после окончания карантина понемногу...