В связи с засухой ЕК разрешила платить прямые выплаты фермерам раньше

Еврокомиссия позволила досрочно выплатить часть прямых дотаций литовским фермерам, пострадавшим от засухи.
© DELFI / Kiril Čachovskij

ЕК сообщила, что выплаты авансовых дотаций можно будет получить до середины октября. Обычно авансовые платежи выплачиваются в декабре.

Литва в конце июня попросила ЕК разрешения раньше начать выплаты пострадавшим от засухи фермерам.

Засушливая погода установилась в Литве в июне. В начале июля правительство по всей Литве объявило экстремальную ситуацию в связи с засухой.

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