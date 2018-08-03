В связи с засухой ЕК разрешила платить прямые выплаты фермерам раньше

ЕК сообщила, что выплаты авансовых дотаций можно будет получить до середины октября. Обычно авансовые платежи выплачиваются в декабре.

Литва в конце июня попросила ЕК разрешения раньше начать выплаты пострадавшим от засухи фермерам.

Засушливая погода установилась в Литве в июне. В начале июля правительство по всей Литве объявило экстремальную ситуацию в связи с засухой.