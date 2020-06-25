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В связи с тем, что Беларусь ведет подготовку запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, Литве внедряются дополнительные мощности мониторинга, которые обеспечат оперативное реагирование на опасность, заявил министр окружающей среды Кестутис Мажейка.
В связи с запуском БелАЭС внедряются дополнительные мощности мониторинга в Литве
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это бдительность, уже и подготовка идет, мы говорим именно системе мониторинга, фиксирования радиации, любых утечек, и чтобы как можно быстрее информировать людей, принимать решения, максимально сократить сроки реагирования для проживающих вблизи и для всех жителей Литвы", – сказал в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

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По утверждению К. Мажейки, идет общение, обмен информацией с ответственными органами Беларуси.

"В наших целях также появление специальных датчиков радиации не только на границе, но и на самой станции, чтобы максимально сократить время возможной реакции, чтобы мы могли прогнозировать ситуацию, наблюдать за ней. Это больше политический уровень, но на уровне специалистов действительно идет обмен информацией", – отметил он.

Литовские власти утверждают, что Беларусь строит АЭС рядом с границей Литвы в нарушение требований безопасности.

Правительство Литвы еще в 2016 году призвало соседние страны и Еврокомиссию договориться о том, что электроэнергия с БелЭАС не будет попадать на рынок Евросоюза, однако результаты этого пока лишь ограниченные, в данный момент переговоры между Балтийскими странами продолжаются.

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