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Литовские компании обнаружили в этом году на пятую часть больше мяса птицы, зараженного сальмонеллой, чем в прошлом году. Мясо поступало в основном из Польши. Хотя компании сами выбирают, у каких поставщиков закупать сырье, Продовольственно-ветеринарное служба уверяет, что контроль работает и что число случаев увеличивается из-за более частых проверок.
žalia mėsa, salmonelė
žalia mėsa, salmonelė
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В то же время, некоторые продавцы говорят, что когда появляется рецидив небезопасной курицы, поступающей от одних и тех же поставщиков, продукты больше не покупаются у них. В то же время другие говорят, что не меняют поставщиков, потому что бактерии есть в любом мясе.

В течение пяти месяцев этого года стране не было разрешено продать более 100 тонн зараженного мяса птицы - на 26 процентов больше, чем в прошлом году.

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Мантас Сташкявичюс, заместитель руководителя службы, говорит, что она не может запретить продукцию польских компаний, а сами компании оценивают риски и отказывают небезопасным поставщикам, не желая рисковать своей репутацией или получать штрафы.

"Компании сами оценивают и работают с риском, что продукт с таким чувствительным патогеном не дойдет до потребителей. В Литве и на всей территории Европейского Союза существует свободное движение товаров, и компании сами решают, где покупать сырье, сколько и как часто. (...) Если это польский поставщик, мы не можем запретить полякам, мы можем только рекомендовать", - сказал М. Сташкявичюс BNS.

По его словам, при обнаружении небезопасного пищевого продукта информация направляется в Европейскую комиссию, уведомление поступает во все страны Евросоюза, а это значит, что контроль над компанией будет усилен, все партии товара будут проверяться.

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