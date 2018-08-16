16 августа большую часть дня во всем районе Григишкес не будет электричества. Компания ESO будет проводить необходимые работы, поэтому больше 5500 клиентов останутся без света с 5 ч. до 17 ч.
Электричество включат после окончания работ по реконструкции подстанции - около 17 ч.
Компания ESO утверждает, что такие работы можно провести только отключив поставки электроэнергии. После реконструкции подстанции можно будет обеспечить более надежные поставки электроэнергии жителям и учреждениям города.
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