Электричество включат после окончания работ по реконструкции подстанции - около 17 ч.

Компания ESO утверждает, что такие работы можно провести только отключив поставки электроэнергии. После реконструкции подстанции можно будет обеспечить более надежные поставки электроэнергии жителям и учреждениям города.