В связи с распространением птичьего гриппа в Польше проверят и литовские птицефабрики

По словам директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантаса Паулаускаса, крупнейшие птицефабрики будут проверены до марта.

"Сформирована рабочая группы экспертов, которая до активной миграции птиц в середине марта проверит все крупнейшие птицефабрики и соблюдение мер биозащиты", – заявил он журналистам журналистам в среду после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

В. Паулаускас отметил, что птичий грипп в Польше сейчас распространяется в основном за счет несоблюдения мер биозащиты.

По его словам, наибольшая вероятность его возникновения в Литве связана с миграцией птиц.

"Литва является основным местом пересечения миграционных путей водных птиц, и именно здесь они опускаются отдохнуть по причине хороших условий", – отметил он.

В. Паулаускас также добавил, что в данный момент идет сотрудничество с орнитологами, чтобы идентифицировать места, в которых мигрирующие птицы приземляются отдохнуть, было решено обмениваться информацией о начале миграции.

"В соответствующих районах, где находятся эти места отдыха, планируется указать содержащим птицу обеспечить отсутствие контакта их птиц с дикими водными птицами", – сказал он.

Государственная Продовольственно-ветеринарная служба также призывает людей сообщать об обнаруженных у водоемов мертвых птицах.