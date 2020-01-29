В связи с распространением птичьего гриппа в Польше проверят и литовские птицефабрики

По словам директора Государственной продовольственно-ветеринарной службы Видмантаса Паулаускаса, крупнейшие птицефабрики будут проверены до марта.
"Сформирована рабочая группы экспертов, которая до активной миграции птиц в середине марта проверит все крупнейшие птицефабрики и соблюдение мер биозащиты", – заявил он журналистам журналистам в среду после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.
В. Паулаускас отметил, что птичий грипп в Польше сейчас распространяется в основном за счет несоблюдения мер биозащиты.
По его словам, наибольшая вероятность его возникновения в Литве связана с миграцией птиц.
"Литва является основным местом пересечения миграционных путей водных птиц, и именно здесь они опускаются отдохнуть по причине хороших условий", – отметил он.
В. Паулаускас также добавил, что в данный момент идет сотрудничество с орнитологами, чтобы идентифицировать места, в которых мигрирующие птицы приземляются отдохнуть, было решено обмениваться информацией о начале миграции.
"В соответствующих районах, где находятся эти места отдыха, планируется указать содержащим птицу обеспечить отсутствие контакта их птиц с дикими водными птицами", – сказал он.
Государственная Продовольственно-ветеринарная служба также призывает людей сообщать об обнаруженных у водоемов мертвых птицах.
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