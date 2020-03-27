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Поскольку Россия в пятницу в полночь остановила международные рейсы авиакомпаний, глава литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija сказал, что оставшиеся объемы деятельности сократятся еще наполовину.
В связи с остановкой рейсов в Россию Oro navigacija лишится еще 50% работы
© Itar-Tass / Scanpix

"Нужно, очевидно, что касается России, подождать день или два, пока они вернут своих людей и тогда смотреть, каково это влияние, поскольку сообщение между Калининградом и остальной Россией будет, и это факт, но будет влияние, не случится так, что вообще все рейсы пропадут", – BNS глава Oro navigacija Миндаугас Густис.

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"Сегодня мы еще не заметили сокращения, и его не будет, скорее всего, завтра-послезавтра будет видно. Это должно снять около 50% с того остатка, что есть сейчас", – добавил он.

По его словам, в четверг в воздушном пространстве Литвы было 139 транзитных рейсов, в пятницу до середины дня – 50. М. Густис утверждает, что статистика обоих дней пока схожа.

М. Густис утверждает, что спад авиационного бизнеса из-за коронавируса может составить около 90%.

"Пока мы видим, что должны пережить этот период, мы достаточно финансово сильны и дождемся оживления", – сказал М. Густис.

ru.DELFI.lt
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