В связи с тем, что компания Litgrid намечает ремонт электроподстанции рядом с Круонисской гидроаккумулирующей электростанцией, в субботу смычка со Швецией NordBalt снизит мощность.
Nordbalt
© Reuters / Scanpix

На бирже электроэнергии Nord Pool указано, что смычка между Литвой и Швецией, мощность которой составляет 700 мегаватт, в субботу будет действовать с максимальной мощностью 452 мегаватт. На подстанции будут проводиться плановые ремонтные работы, поэтому Круонисская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 900 мегаватт не сможет поставлять электроэнергию на рынок и не будет обеспечен резерв мощности электроэнергии.

"В субботу с 7 до 19 часов подстанция не будет работать, из-за чего Круонис не сможет поставлять электроэнергию. В это время резерв будет поддерживать Каунасская гидроэлектростанция", - сказал BNS представитель Litgrid Гедрюс Карсокас.

Чтобы NordBalt действовала на максимальную мощность, в Литве должны действовать резервные генерирующие мощности, которые могут быстро вырабатывать электроэнергию и которые будут включаться в случае неожиданного прекращения подачи электроэнергии по смычке со Швецией.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

В субботу смычка NordBalt снизит мощность (3)

В связи с тем, что компания Litgrid намечает ремонт...

Глава Центробанка Литвы: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (58)

"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...

В Вильнюсе в новом доме можно купить квартиры по сравнительно невысокой цене (11)

В Вильнюсе в новом доме можно купить квартиры по...

В Литве не хватает работников, выручают приезжие (43)

Сообщение Департамента миграции о том, что департамент...

Orlen остается крупнейшей компанией Балтийских стран (3)

Лидером пятидесяти крупнейших компаний Балтийских...

TOP новостей

Евродепутаты требуют у руководства России освободить Серебренникова С инициативой обращения выступил Ауштрявичюс (3)

Почти 60 европарламентариев подписали обращение к...

Глава Центробанка Литвы: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (58)

"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...

Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат (12)

В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...

Под арестом оставили подозреваемого, из-за которого в Англии самолет сопровождали истребители (11)

5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека,...

Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (176)

После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...