На бирже электроэнергии Nord Pool указано, что смычка между Литвой и Швецией, мощность которой составляет 700 мегаватт, в субботу будет действовать с максимальной мощностью 452 мегаватт. На подстанции будут проводиться плановые ремонтные работы, поэтому Круонисская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 900 мегаватт не сможет поставлять электроэнергию на рынок и не будет обеспечен резерв мощности электроэнергии. "В субботу с 7 до 19 часов подстанция не будет работать, из-за чего Круонис не сможет поставлять электроэнергию. В это время резерв будет поддерживать Каунасская гидроэлектростанция", - сказал BNS представитель Litgrid Гедрюс Карсокас. Чтобы NordBalt действовала на максимальную мощность, в Литве должны действовать резервные генерирующие мощности, которые могут быстро вырабатывать электроэнергию и которые будут включаться в случае неожиданного прекращения подачи электроэнергии по смычке со Швецией.

