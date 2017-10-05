На бирже электроэнергии Nord Pool указано, что смычка между Литвой и Швецией, мощность которой составляет 700 мегаватт, в субботу будет действовать с максимальной мощностью 452 мегаватт. На подстанции будут проводиться плановые ремонтные работы, поэтому Круонисская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 900 мегаватт не сможет поставлять электроэнергию на рынок и не будет обеспечен резерв мощности электроэнергии.
"В субботу с 7 до 19 часов подстанция не будет работать, из-за чего Круонис не сможет поставлять электроэнергию. В это время резерв будет поддерживать Каунасская гидроэлектростанция", - сказал BNS представитель Litgrid Гедрюс Карсокас.
Чтобы NordBalt действовала на максимальную мощность, в Литве должны действовать резервные генерирующие мощности, которые могут быстро вырабатывать электроэнергию и которые будут включаться в случае неожиданного прекращения подачи электроэнергии по смычке со Швецией.
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