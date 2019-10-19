В строительном секторе Литвы назревает кризис?

"Строительный сектор Литвы, в котором заняты больше 100 000 жителей и работают 8000 компаний - лакмусовая бумажка, по которой экономисты решают, не катится ли экономика под горку. Банки стали выдавать меньше кредитов строительным компаниям, а строительная компания, строящая Лаздинайский бассейн, Active Construction Management (ранее Irdaiva) просит возбудить дело о банкротстве, все это свидетельствует о проблемах сектора", – сказала аналитик Creditreform Lietuva Алина Бочкене.

Однако строительным компаниям пока есть, чем похвастать. В этом секторе объемы работ все еще растут. Очевидно, что активно усваивают средства государства и структурных фондов в сфере улучшения инфраструктуры дорог и городов.

В сфере строительства жилых домов уже, кажется, достигли высшей точки, поэтому сокращение работ не удивляет. Тем более, что угрожающе растет и количество непроданных квартир (в марте 2018 г. их было 3965, а в марте 2019 г. - 4350).

Растут объемы работ, выполняемых литовскими строителями и за границей, поскольку их там высоко ценят.

Правда, внутренние госзакупки не требуют от компаний совершенствоваться, поскольку победителя все еще выбирают по самой низкой цене. Это не побуждает компании думать об инновациях?

В сообщении сказано, что в этом секторе с 2017 г. наблюдается замедление расчета с поставщиками. Но определенное замедление наблюдается и в других секторах, поэтому может отражать определенные процессы в экономике в целом, не только в строительном секторе.

Статистика банкротств пока не дает точно оценить ситуацию, поскольку в последнее время немало банкротств было не из-за плохого экономического положения, а по причине желания госведомств "очистить" регистр от неплатежеспособных компаний.

На первый взгляд ничего плохого не показывает и арест имущества компаний. Однако стоимость арестованного имущества в январе-августе 2019 г. увеличилась на 1/5.

Больше всего ухудшение ситуации видно по показателям "Содры". Многие строительные компании задолжали "Содре".

По данным Центробанка Литвы, банки стали давать меньше кредитов строительным компаниям.