В строительном секторе Литвы назревает кризис?

"Строительный сектор Литвы, в котором заняты больше 100 000 жителей и работают 8000 компаний - лакмусовая бумажка, по которой экономисты решают, не катится ли экономика под горку. Банки стали выдавать меньше кредитов строительным компаниям, а строительная компания, строящая Лаздинайский бассейн, Active Construction Management (ранее Irdaiva) просит возбудить дело о банкротстве, все это свидетельствует о проблемах сектора", – сказала аналитик Creditreform Lietuva Алина Бочкене.
Однако строительным компаниям пока есть, чем похвастать. В этом секторе объемы работ все еще растут. Очевидно, что активно усваивают средства государства и структурных фондов в сфере улучшения инфраструктуры дорог и городов.
В сфере строительства жилых домов уже, кажется, достигли высшей точки, поэтому сокращение работ не удивляет. Тем более, что угрожающе растет и количество непроданных квартир (в марте 2018 г. их было 3965, а в марте 2019 г. - 4350).
Растут объемы работ, выполняемых литовскими строителями и за границей, поскольку их там высоко ценят.
Правда, внутренние госзакупки не требуют от компаний совершенствоваться, поскольку победителя все еще выбирают по самой низкой цене. Это не побуждает компании думать об инновациях?
В сообщении сказано, что в этом секторе с 2017 г. наблюдается замедление расчета с поставщиками. Но определенное замедление наблюдается и в других секторах, поэтому может отражать определенные процессы в экономике в целом, не только в строительном секторе.
Статистика банкротств пока не дает точно оценить ситуацию, поскольку в последнее время немало банкротств было не из-за плохого экономического положения, а по причине желания госведомств "очистить" регистр от неплатежеспособных компаний.
На первый взгляд ничего плохого не показывает и арест имущества компаний. Однако стоимость арестованного имущества в январе-августе 2019 г. увеличилась на 1/5.
Больше всего ухудшение ситуации видно по показателям "Содры". Многие строительные компании задолжали "Содре".
По данным Центробанка Литвы, банки стали давать меньше кредитов строительным компаниям.
США вводят 25% таможенные пошлины на литовские молочные продукты переработчики будут искать новые рынки (165)
США вводят 25% таможенные пошлины на литовские молочные...
СМИ: литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС (12)
Литовские переработчики молока утверждают, что уже...
В Клайпеду прибывает небольшой груз газа "Новатэка" (8)
В пятницу в Клайпеду должна прибыть новая небольшая...
Какое жилье и по какой цене покупают жители столицы Литвы (1)
На рынке недвижимости уже в течение некоторого...
TOP новостей
Жители Литвы слишком рано стали радоваться: тратят больше, чем зарабатывают (48)
"У нас сложилась очень интересная ситуация, люди тратят...
Мать пострадавшей в Каунасской клинике девушки: нас просили не разглашать информацию, предлагали компенсацию (2)
В пятницу вечером в Литве появилась информация пот том,...
Куклянски предлагает ввести отдельное наказание за антисемитские преступления
Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски...
Специалисты: ситуация в Алитусе серьезнее, чем представляют (4)
Несмотря на то, что Агентство по охране окружающей...
Литовские учителя снова жалуются на снижение зарплат: царит хаос (4)
Зарплаты части литовских учителей с сентября...