Как сообщает портал, компания вскоре должна объявить о начале деятельности в Латвии, у нее также есть планы развития в Литве, однако пока более подробных комментариев нет.
Сейчас на портале предложений трудоустройства cvonline.lt компания ищет бухгалтера.
TUI Group - один из крупнейших в мире туроператоров, ей принадлежит несколько авиакомпаний, круизные суда и отели.
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