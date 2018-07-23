Как сообщает портал, компания вскоре должна объявить о начале деятельности в Латвии, у нее также есть планы развития в Литве, однако пока более подробных комментариев нет.

Сейчас на портале предложений трудоустройства cvonline.lt компания ищет бухгалтера.

TUI Group - один из крупнейших в мире туроператоров, ей принадлежит несколько авиакомпаний, круизные суда и отели.