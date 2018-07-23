Международный туроператор TUI Group выходит на рынок Балтийских стран, сообщил новостной портал 15 min.lt.
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Как сообщает портал, компания вскоре должна объявить о начале деятельности в Латвии, у нее также есть планы развития в Литве, однако пока более подробных комментариев нет.

Сейчас на портале предложений трудоустройства cvonline.lt компания ищет бухгалтера.

TUI Group - один из крупнейших в мире туроператоров, ей принадлежит несколько авиакомпаний, круизные суда и отели.

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