aA
Сегодня, 20 мая, из продажи во всех странах ЕС исчезнут ментоловые сигареты. Решение о поэтапном запрете ароматизированных табачных изделий было принято еще в 2014 году директивой ЕС.
В странах ЕС с 20 мая запрещена продажа ментоловых сигарет
© DELFI / Lukas Bartkus

20 мая 2017 года была запрещена продажа ароматизированных сигарет и курительного табака, а вот внедрение в силу запрета на ментол было решено отодвинуть, чтобы производители и торговцы могли запланировать свою деятельность, а потребители получили время для того, чтобы бросить курить.

Предполагается, что в результате запрета на ментоловые сигареты курение станет для людей более неприятным занятием, поскольку им придется довольствоваться чистым запахом табака.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Планируется ужесточить доступность электронных сигарет в Литве (1)

Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все...

В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет

В США планируют запретить к продаже популярные у...

В США из-за "вейпинга" умерли 18 человек, еще у тысячи выявлены легочные заболевания

По меньшей мере 18 человек умерли в США , у 1080 были...

TOP новостей

В Литве открылись стоматологические кабинеты: клиентов просят дополнительно заплатить за средства защиты (48)

С 18 мая в Литве могут работать стоматологические...

Глава Минздрава: я не одобряю записи, в которых сказано не входить или пожилых людей не хотят видеть (6)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что...

Планирующим отдых в Литве может помешать погода: прогнозируют ливни (20)

Говорят , что природа любит преподносить сюрпризы. В...

За сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса общее число – 1577 (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев...

С 1 июня в Литве предлагается разрешить мероприятия на открытом воздухе с участием до 300 человек (1)

С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение...

|Maža didelių žinių kaina