Больше всего минималка увеличилась в Латвии - на 50 евро до 430 евро, в Латвии минималку увеличили и снизили налогообложение, поэтому это не снизило конкурентоспособность компаний и не ухудшило их финансовое положение.
Самой большой минимальная зарплата остается в Эстонии, где с 2018 года она увеличилась с 470 до 500 евро.
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