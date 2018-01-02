Больше всего минималка увеличилась в Латвии - на 50 евро до 430 евро, в Латвии минималку увеличили и снизили налогообложение, поэтому это не снизило конкурентоспособность компаний и не ухудшило их финансовое положение.

Самой большой минимальная зарплата остается в Эстонии, где с 2018 года она увеличилась с 470 до 500 евро.