Минимальная зарплата в Литве с января увеличилась меньше, чем в других странах Балтии - с 380 до 400 евро - она остается самой низкой в странах Балтии.
© DELFI / Karolina Pansevič

Больше всего минималка увеличилась в Латвии - на 50 евро до 430 евро, в Латвии минималку увеличили и снизили налогообложение, поэтому это не снизило конкурентоспособность компаний и не ухудшило их финансовое положение.

Самой большой минимальная зарплата остается в Эстонии, где с 2018 года она увеличилась с 470 до 500 евро.

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