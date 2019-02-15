По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (за 12 месяцев) в Литве в январе составила 1,7%, в Латвии - 3,0%, в Эстонии – 2,7%.

Потребительские товары в Литве за год подорожали на 0,9%, услуги - на 4,1%, в Латвии - на 3,0% и на 3,2% соответственно, в Эстонии - на 1,5% и на 4,9% соответственно.

В первом месяце этого года потребительские товары и услуги в Литве подорожали на 0,2%, в Латвии - на 0,5%. В Эстонии в январе зафиксирована месячная инфляция 0,2%.