В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе произошел существенный рост цен на дизельное топливо, свидетельствуют обобщенные агентством LETA данные, пишет rus.delfi.lv.
© DELFI / Karolina Pansevič

Дороже всего на этой неделе бензин и дизельное топливо стоили в Таллинне, затем следует Рига и Вильнюс, где сохраняется самая низкая цена на горючее.

На рижских АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки снизилась на 0,8% — до 1,274 евро за литр, а цена на дизельное топливо увеличилась на 0,8% — до 1,224 евро за литр.

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Похожие тенденции на этой неделе наблюдались в Вильнюсе. Там цена на бензин 95-й марки снизилась на 1,4% — до 1,169 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,3% — до 1,099 евро за литр.

Тем временем в Таллине цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2% — до 1,316 и 1,286 евро за литр соответственно.

Цена на автогаз в Риге и Таллинне на этой неделе не изменилась, составив соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В свою очередь в Вильнюсе она увеличилась на 1,2% — до 0,495 евро за литр.

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