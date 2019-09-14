Дороже всего на этой неделе бензин и дизельное топливо стоили в Таллинне, затем следует Рига и Вильнюс, где сохраняется самая низкая цена на горючее.
На рижских АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки снизилась на 0,8% — до 1,274 евро за литр, а цена на дизельное топливо увеличилась на 0,8% — до 1,224 евро за литр.
Похожие тенденции на этой неделе наблюдались в Вильнюсе. Там цена на бензин 95-й марки снизилась на 1,4% — до 1,169 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,3% — до 1,099 евро за литр.
Тем временем в Таллине цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,2% — до 1,316 и 1,286 евро за литр соответственно.
Цена на автогаз в Риге и Таллинне на этой неделе не изменилась, составив соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В свою очередь в Вильнюсе она увеличилась на 1,2% — до 0,495 евро за литр.
В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: дешевле всего в Вильнюсе (2)
В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе...
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (39)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (3)
Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...
СМИ: голландская сеть Spar присматривается к Литве (15)
Голландская сеть розничной торговли Spar International...
Прибыль банков Литвы выросла на 0,5% до 179 млн евро (14)
Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков в...
TOP новостей
Профессор: положение с пенсиями катастрофическое, и этого никто не может отрицать (88)
Профессор социальной политики Вильнюсского...
Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (103)
Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...
На магистрали Вильнюс-Каунас установят информирующие знаки (1)
Во время подготовки к модернизации автомобильной...
Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (39)
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...
В странах Балтии растут цены на дизельное топливо: дешевле всего в Вильнюсе (2)
В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе...