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Цены на промышленную продукцию среди Балтийских стран в январе выросли лишь в Литве.
FANUC Automatica 59 kobotas
FANUC Automatica 59 kobotas
© Organizatorių nuotr.

По данным национальных статистических служб, в первом месяце этого года, по сравнению с январем прошлого года, литовские производители промышленной продукции подняли цены на 1,1%, между тем латвийские и эстонские сократили соответственно – на 1,3% и на 2,4%.

За месяц (в январе, по сравнению с декабрем) цены на проданную продукцию литовской промышленности снизились на 0,3%, на латвийскую промпродукцию не изменились, а на эстонскую снизились на 0,7%.

За вычетом нефтепродуктов, которые производятся из трех Балтийских стран только в Литве, индекс цен на литовскую промпродукцию вырос за месяц на 0,1%, а за год снизился на 1,6%.

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