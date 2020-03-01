По данным национальных статистических служб, в первом месяце этого года, по сравнению с январем прошлого года, литовские производители промышленной продукции подняли цены на 1,1%, между тем латвийские и эстонские сократили соответственно – на 1,3% и на 2,4%.

За месяц (в январе, по сравнению с декабрем) цены на проданную продукцию литовской промышленности снизились на 0,3%, на латвийскую промпродукцию не изменились, а на эстонскую снизились на 0,7%.

За вычетом нефтепродуктов, которые производятся из трех Балтийских стран только в Литве, индекс цен на литовскую промпродукцию вырос за месяц на 0,1%, а за год снизился на 1,6%.